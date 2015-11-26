Полиция перешла на усиленный режим работы в связи с инцидентом в Нардаране - ФОТО

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В связи с вооруженным инцидентом в бакинском поселке Нардаран Сабунчинское районное управление полиции (РУП) перешло на усиленный режим работы.

Как сообщает Report, в РУП привлечены дополнительные полицейские силы.

Отметим, что во время операции в Нардаране полиции было оказано вооруженное сопротивление. Отмечается о гибели двух сотрудников правоохранительных органов.

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел (МВД) оказали поддержку проводящим в поселке операцию полицейским. Есть задержанные.