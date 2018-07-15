В связи с гянджинскими событиями задержаны еще несколько человек

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Выяснилось, что Юнис Сафаров, совершивший покушение на жизнь главы исполнительной власти города Гянджа, ранее был отправлен на территорию Сирии неким Тохидом Ибрагимбейли, который в настоящее время проживает в Иране. Целью отправки Юниса Сафарова в Сирию было прохождение им военной подготовки и участие в боевых действиях.

Как сообщили Report в правоохранительных органах, Тохид Ибрагимбейли, который регулярно делает радикальные призывы против Азербайджана, еще в январе 2017 года призывал к убийству главы Гянджи Эльмара Велиева на сайте радикальных шиитов nur-az.com.

Было установлено, что с 2013 по 2016 год Тохид Ибрагимбейли собирал в иранском городе Гум ряд граждан Азербайджанской Республики с целью их дальнейшей переправки в Сирию для участия в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований. За участие в боевых действиях эти лица получали материальное вознаграждение.

Так, стало известно, что близкие родственники Тохида Ибрагимбейли - Габиб Ибрагимли, Парвиз Мусаев, Эльмир Зиядов, а также некий Талех Геюшов участвовали в тайных сборах, организованных Тохидом Ибрагимбейли в городе Гум, а затем прошли военную подготовку и участвовали в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований на территории Сирии вместе с Юнисом Сафаровым. Было установлено, что Талех Геюшов также был одним из активных участников незаконной акции в Гяндже 10 июля этого года.

В связи с этими незаконными действиями 14 июля 2018 года эти лица были задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности.