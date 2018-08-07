Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В связи с гянджинскими событиями еще один человек объявлен в розыск.

Как сообщает Report, в отношении Хикмета Натиг оглу Алиева выдвинуто обвинение по статьям 120.2.7; 120.2.3; 120.2.11; 120.2.1; 120.2.10; 214.2.6; 220.1; 228.1; 228.4; 214.2.1; 214.2.3; 228.3; 234.1; 281.2; 277; 278.2, 279.1-1, 277 и 315.2 (в целом по 21 статье) Уголовного кодекса.