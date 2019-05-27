Дорожная полиция: В связи с финалом Лиги Европы на трех улицах движение транспорта будет ограничено

В связи с финальной игрой Лиги Европы УЕФА, которая состоится на Бакинском олимпийском стадионе, Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел распространило заявление.

Как сообщает Report, в заявлении отмечается, что в последнее время Азербайджан принимает много крупных спортивных соревнований и другие международные мероприятия:

"Названные мероприятия были организованы и проведены на высоком уровне в результате деятельности наших граждан и отдельно взятых госструктур.

Как и в предыдущие годы, мы полагаем, что ожидающаяся 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе финальная игра Лиги Европы УЕФА также будет проведена на высоком уровне.

В связи с этим Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел доводит до вашего сведения, что 29 мая на столичных улицах Узеира Гаджибейли, Физули и Шамси Бадалбейли движение транспорта будет частично ограничего в целях безопасного, комфортного и беспрерывного передвижения болельщиков и прибывших в страну иностранных гостей.

В этой связи просим жителей столицы в этот день воспользоваться общественным транспортом".