Пятеро граждан Азербайджана помещены под домашний арест в связи с делом о массовом отравлении алкоголем в Иркутске - ОБНОВЛЕНО

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Ленинском районном суде города Иркутска сегодня проходят слушания по массовому отравлению спиртосодержащей жидкостью "Боярышник".

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, пятеро участников процесса – граждан Азербайджана отпущены под домашний арест.

В общем суд намерен принять решение сегодня по девяти подозреваемым.

*** 10:21

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Несколько выходцев из Азербайджана задержаны в связи с делом о поддельной настойке боярышника, отравление которой унесло жизни более 70 человек в Иркутске.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-Сибирь", об этом заявил представитель Ленинского райсуда Иркутска.

По его словам, подозреваемые запросили переводчика в суде.

"Среди задержанных - владельцы киосков, торговавшие спиртосодержащей жидкостью, продавцы - в основном женщины с детьми, несудимые ранее, есть даже водители. Нет ни одного производителя", - заявил он.

Как сообщили Report в Ленинском райсуде Иркутска всего по делу были задержаны 13 человек. Заседание суда по установлению меры пресечения в их отношении состоится сегодня.