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    Пятеро граждан Азербайджана помещены под домашний арест в связи с делом о массовом отравлении алкоголем в Иркутске - ОБНОВЛЕНО

    Подозреваемые запросили переводчика в суде

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Ленинском районном суде города Иркутска сегодня  проходят слушания по массовому отравлению спиртосодержащей жидкостью "Боярышник".

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, пятеро участников процесса – граждан Азербайджана  отпущены под домашний арест.

    В общем суд намерен принять решение сегодня по девяти подозреваемым.

    *** 10:21

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Несколько выходцев из Азербайджана задержаны в связи с делом о поддельной настойке боярышника, отравление которой унесло  жизни более 70 человек в Иркутске.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-Сибирь", об этом заявил представитель Ленинского райсуда Иркутска.

    По его словам, подозреваемые запросили переводчика в суде.

    "Среди задержанных - владельцы киосков, торговавшие спиртосодержащей жидкостью, продавцы - в основном женщины с детьми, несудимые ранее, есть даже водители. Нет ни одного производителя", -  заявил он.

    Как сообщили Report в Ленинском райсуде Иркутска всего по делу были задержаны 13 человек. Заседание суда по установлению меры пресечения  в их отношении состоится сегодня. 

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