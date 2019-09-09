В связи с церемониями Ашура полиция Баку перейдет на усиленный режим работы

Для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в ходе траурных церемоний в день Ашура столичная полиция будет работать в усиленном режиме.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

Было отмечено, что для обеспечения общественной безопасности на территориях вокруг всех столичных мечетей и святилищ будут привлечены дополнительные наряды полиции:

"В местах проведения религиозных обрядов будет надежно обеспечен общественный порядок и общественная безопасность, не будет допущено проведение мероприятий и уличных шествий за пределами отведенных для этих целей территорий".