В Сураханы сын нанес телесные повреждения своему отцу

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Баку сын нанес своему отцу телесные повреждения.

Как сообщает Report, случай произошел в поселке Амирджан Сураханского района.

Согласно информации, Махмудов Гюльгусейн 1956 года рождения пытался успокоить своего сына, который конфликтовал со своей женой. Однако сын подрался с Г.Махмудовым.

Во время потасовки Г.Мамедов упал на газовый баллон. В результате он получил резано-колотые раны голени и был госпитализирован в больницу.

По факту ведется расследование в Сураханском районном отделении полиции.