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    В Сураханы сын нанес телесные повреждения своему отцу

    По факту ведется расследование в Сураханском районном отделении полиции

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Баку сын нанес своему отцу телесные повреждения.

    Как сообщает Report, случай произошел в поселке Амирджан Сураханского района.

    Согласно информации, Махмудов Гюльгусейн 1956 года рождения пытался успокоить своего сына, который конфликтовал со своей женой. Однако сын подрался с Г.Махмудовым.

    Во время потасовки Г.Мамедов упал на газовый баллон. В результате он получил резано-колотые раны голени и был госпитализирован в больницу. 

    По факту ведется расследование в Сураханском районном отделении полиции.

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