В Сураханы сын нанес телесные повреждения своему отцу

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Баку сын нанес своему отцу телесные повреждения.
Как сообщает Report, случай произошел в поселке Амирджан Сураханского района.
Согласно информации, Махмудов Гюльгусейн 1956 года рождения пытался успокоить своего сына, который конфликтовал со своей женой. Однако сын подрался с Г.Махмудовым.
Во время потасовки Г.Мамедов упал на газовый баллон. В результате он получил резано-колотые раны голени и был госпитализирован в больницу.
По факту ведется расследование в Сураханском районном отделении полиции.
Crime News DepartmentАвтор новости
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