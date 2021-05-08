В Сураханы оштрафованы 57 участников помолвки

В ходе мероприятия, проведенного сотрудниками Сураханского районного управления полиции, было предотвращено проведение церемонии помолвки в ресторане "Гадир Хум", расположенном в поселке Гарачухур.

В ходе мероприятия, проведенного сотрудниками Сураханского районного управления полиции, было предотвращено проведение церемонии помолвки в ресторане "Гадир Хум", расположенном в поселке Гарачухур.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в ходе контрольно-профилактического мероприятия в отношении 57 человек, нарушивших правила карантина, были составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях. Нарушившие правила карантина участники церемонии и арендатор объекта были оштрафованы.

Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с нарушителями и еще раз проинформировали их о важности соблюдения требований карантина.