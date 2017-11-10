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    В Сураханском районе произошло ДТП, пострадал мужчина средних лет

    Водитель, совершивший ДТП, скрылся с места происшествия

    Баку. 10 ноября. REPORT/ В Сураханском районе неизвестный автомобиль сбил мужчину средних лет.

    Как передает Report, ДТП, в ходе которого пострадал один человек, произошел в поселке Гарачухур.

    Так, легковой автомобиль сбил переходившего улицу Мамедова Мюбариза Эльман оглу 1969 г.р. Чтобы избежать ответственности водитель, совершивший ДТП, скрылся с места происшествия.  Пострадавший пешеход доставлен в больницу.

    По факту Сураханское районное управление полиции ведет следствие. 

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