В Сураханском районе произошло ДТП, пострадал мужчина средних лет

Баку. 10 ноября. REPORT/ В Сураханском районе неизвестный автомобиль сбил мужчину средних лет.

Как передает Report, ДТП, в ходе которого пострадал один человек, произошел в поселке Гарачухур.

Так, легковой автомобиль сбил переходившего улицу Мамедова Мюбариза Эльман оглу 1969 г.р. Чтобы избежать ответственности водитель, совершивший ДТП, скрылся с места происшествия. Пострадавший пешеход доставлен в больницу.

По факту Сураханское районное управление полиции ведет следствие.