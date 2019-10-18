​В Сураханы зарезали 47-летнего мужчину

В Баку произошла поножовщина.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован в Сураханском районе.

Так, Бейляр Ханлар оглы Шафиев, 1972-го года рождения был ранен не известным лицом.

Пострадавший доставлен в больницу с порезом в области шеи.