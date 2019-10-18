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В Сураханы зарезали 47-летнего мужчину

​В Сураханы зарезали 47-летнего мужчину

В Баку произошла поножовщина.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован в Сураханском районе.

Так, Бейляр Ханлар оглы Шафиев, 1972-го года рождения был ранен не известным лицом. 

Пострадавший доставлен в больницу с порезом в области шеи.

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