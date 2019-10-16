В Сумгайыте задержана виновница ДТП со смертельным исходом

Задержана виновница ДТП со смертельным исходом в Сумгайыте.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий была задержана и передана следствию виновница ДТП со смертельным исходом, сбежавшая с места происшествия.

14 октября в районе 20 часов в части трассы Баку-Дагестан, пролегающей по территории Сумгайыта, неизвестный сбил на автомобиле переходящего дорогу пешехода Гулиева Рамазана Сабир оглу и сбежал с места происшествия.

Место происшествия было осмотрено, назначены соответствующие экспертизы и выполнены другие безотлагательные следственные действия.

В ходе расследования появились обоснованные подозрения на то, что аварию совершила водитель автомобиля марки Opel Vectra с государственным регистрационным знаком 99-CK-566 Бабаева Фируза Керим гызы 1966 г.р., 16 октября она была привлечена к следствию в качестве подозреваемой.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.