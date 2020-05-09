В Сумгайыте задержан вор, обокравший 20 автомобилей - ВИДЕО

В Сумгайыте задержан серийный вор.

Как передает сумгайыт-абшеронское бюро Report, сотрудники 3-го отделения полиции Главного управления полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 31-летнего Асифа Фейзиева, совершавшего кражи из принадлежащих гражданам автомобилей.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный обокрал в общей сложности 20 автомобилей в различных местах города. А.Фейзиев разбивал боковые стекла, и воровал деньги, магнитофоны, одежду, флэ USB-флеш-накопители и другие предметы. Украденное задержанный продавал различным лицам.

Отметим, что А.Фейзиев ранее был дважды судим.

По факту в Управлении полиции города Сумгайыт возбуждено уголовное дело, ведется расследование.