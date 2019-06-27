Найден пропавший без вести в Сумгайыте 18-летний юноша - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Найден пропавший без вести в Сумгайыте 18-летний юноша Фуад Иззят оглу Ширинов.

Об этом Report сообщили члены семьи юноши.

"Он сейчас у тети. Мы едем его забрать. Однако мы не осведомлены, где он провел ночь. Его состояние сейчас хорошее".

*** 11:44

В Сумгайыте пропал без вести 18-летний юноша.

Как сообщает Report, проживающий в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев Ширинов Фуад Иззят оглу 26 июня вышел из дома в 14:30 под предлогом того, что пойдет на работу, и не вернулся.

Члены семьи сообщают, что при выходе из дома при юноше не было телефона: "Он работает в расположенном в поселке маркете "Гаялы". В рабочее время не разрешают пользоваться мобильным телефоном, поэтому он оставил его дома. Мы поинтересовались на работе, он там не появлялся. При выходе из дома на нем была красная рубашка с надписью "Гаялы". В семье нет никаких проблем. Мы обратились в полицию".