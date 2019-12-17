В Сумгайыте перевернулся грузовик, двое погибших

В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили Report в Министерстве чрезвычайных ситуаций, на "горячую линию - 112" МЧС поступила информация, что в Сумгайыте грузовик марки Shacman вылетел на обочину дороги и перевернулся.

Сотрудники службы спасения Сумгайытского регионального центра извлекли из деформированного автомобиля и передали по назначению тела погибших водителя Эльвина Газанфар оглу Насибова 1989 г.р. и пассажира Рашада Халаддин оглу Рагимова 1984 г.р.