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В Сумгайыте обрушилось здание, есть пострадавшие

​В Сумгайыте обрушилось здание, есть пострадавшие

© Foto: "Report"

В Сумгайыте обрушилось здание, в котором проживали вынужденные переселенцы, преимущественно из Губадлинского района.

Как передает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент произошел в 12-ом микрорайоне города.

Сообщается, что пострадали Идрак Гусейнов 1970 года рождения и Гюльханым Джафарова 1967 года рождения.

Еще три человека остались под обломками. На место происшествия прибыли спасатели, а также сотрудники правоохранительных органов и представители Исполнительной власти Губадлинского района. 

На данный момент эвакуированы 5 человек, в том числе четверо детей.
 

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