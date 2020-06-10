​В Сумгайыте обрушилось здание, есть пострадавшие

В Сумгайыте обрушилось здание, в котором проживали вынужденные переселенцы, преимущественно из Губадлинского района.

Как передает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент произошел в 12-ом микрорайоне города.

Сообщается, что пострадали Идрак Гусейнов 1970 года рождения и Гюльханым Джафарова 1967 года рождения.

Еще три человека остались под обломками. На место происшествия прибыли спасатели, а также сотрудники правоохранительных органов и представители Исполнительной власти Губадлинского района.

На данный момент эвакуированы 5 человек, в том числе четверо детей.

