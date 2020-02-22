​В Сумгайыте обнаружена ручная граната

Из Call-центра "102" министерства внутренних дел в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация, в которой отмечалось, что в Сумгайыте рядом с рестораном "Бакы" обнаружена ручная граната.

Как передает Report, на территорию была незамедлительно направлена Специальная мобильная группа быстрого реагирования АNАМА, а также сотрудники отделения полиции города Сумгайыта и Службы скорой медицинской помощи министерства здравоохранения.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий специалистами агентства была обнаружена ручная граната RQD-5. Для обезвреживания, боеприпасы были перемещены в центр по уничтожению агентства.

На территории в 100 кв.м вокруг найденного боеприпаса был проведен наземный осмотр, других опасных предметов не обнаружено.