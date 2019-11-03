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В Сумгайыте найден труп 55-летнего мужчины

В Сумгайыте найден труп 55-летнего мужчины

В Сумгайыте найден труп 55-летнего мужчины.

Как передает сумгайытско-абшеронское бюро Report, тело жителя города Джанполада Эйюб оглы Ахмедова, 1964 года рождения было обнаружено возле его дома.

В связи с фактом ведется расследование.

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