В Сумгайыте найден труп 55-летнего мужчины.
Как передает сумгайытско-абшеронское бюро Report, тело жителя города Джанполада Эйюб оглы Ахмедова, 1964 года рождения было обнаружено возле его дома.
В связи с фактом ведется расследование.
В Сумгайыте найден труп 55-летнего мужчины.
Как передает сумгайытско-абшеронское бюро Report, тело жителя города Джанполада Эйюб оглы Ахмедова, 1964 года рождения было обнаружено возле его дома.
В связи с фактом ведется расследование.
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Valeh DadaşovАвтор новости