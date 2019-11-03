В Сумгайыте найден труп 55-летнего мужчины

В Сумгайыте найден труп 55-летнего мужчины

3 ноября, 2019 02:09

https://report.az/storage/news/59a89ed1250a3f06c0fcadc6f925a0b6/e145731e-6773-4680-b352-b575655d9b1e_292.jpg В Сумгайыте найден труп 55-летнего мужчины. Как передает сумгайытско-абшеронское бюро Report, тело жителя города Джанполада Эйюб оглы Ахмедова, 1964 года рождения было обнаружено возле его дома. В связи с фактом ведется расследование.

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