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В Сумгайыте избили девушку

В Сумгайыте избили девушку

В Сумгайыте неизвестный избил молодую девушку.

Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, в ходе инцидента пострадала Багирзаде Хумай Физули гызы 1999 года рождения.

Она была госпитализирована.

Ведется расследование.

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