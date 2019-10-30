В Сумгайыте избили девушку

В Сумгайыте неизвестный избил молодую девушку.
Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, в ходе инцидента пострадала Багирзаде Хумай Физули гызы 1999 года рождения.
Она была госпитализирована.
Ведется расследование.
В Сумгайыте неизвестный избил молодую девушку.
Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, в ходе инцидента пострадала Багирзаде Хумай Физули гызы 1999 года рождения.
Она была госпитализирована.
Ведется расследование.
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Valeh DadaşovАвтор новости