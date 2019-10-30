В Сумгайыте избили девушку

В Сумгайыте избили девушку

30 октября, 2019 03:13

https://report.az/storage/news/c4224bc86fe39488094e194a59c93b59/4c53abe4-dc90-4997-ba93-f62a2a9c828e_292.jpg В Сумгайыте неизвестный избил молодую девушку. Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, в ходе инцидента пострадала Багирзаде Хумай Физули гызы 1999 года рождения. Она была госпитализирована. Ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.