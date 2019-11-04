​В Сумгайыте автомобиль сбил 45-летнюю женщину

В Сумгайыте произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован 3 ноября на дороге, пролегающей через улицу Сахиль в направлении в поселка Новханы.

Так, Тарлан Алиев на автомобиле марки Mercedes Benz сбил переходившую дорогу Хаджар Шебиеву 1979 г.р. Пострадавшая скончалась в больнице.

По факту в Следственном отделе Управления полиции города Сумгайыт возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Деяние, предусмотренное статьей 263.1 настоящего Кодекса, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Азербайджана.