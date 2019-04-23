В Сумгайыте 58-летний мужчина пропал без вести - ФОТО

В Сумгайыте 58-летний мужчина пропал без вести.

Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, проживающий в квартире №38 в доме 20/29 в 20-м квартале Алибей Гюльахмед оглу Насруллаев 1961 г.р. вышел из дома и больше не вернулся.

Его приметы: рост 168 см, светлый, волосы черные и редкие, среднего телосложения. На нем были черный шерстяной жакет, коричневый пиджак, темно-коричневые брюки, черная обувь.

Лиц, располагающих информацией об А.Насруллаеве просим позвонить по телефонам (018) 65-4-44-81, (018) 65-5-69-77 и (055) 260-88-88.