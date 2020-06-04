В Сумгайыте 29-летняя женщина пропала без вести

В Сумгайыте пропала без вести Чинара Хабиль гызы Алиева.

Как сообщает Сумгайытско-Абшеронское бюро Report, проживающий в частном доме в 76-м квартале Хабиль Агали оглу Алиев обратился с заявлением в 5-ое отделение городского Управления полиции.

Мужчина заявил, что проживающая вместе с ним по указанному адресу дочь Чинара Алиева 1991 г.р. 27 мая текущего года в 21:00 вышла из дома и не вернулась.

Ее рост 172 см, волосы черные, глаза карие. На ней были черные брюки, темно-красная блузка, черная обувь. Каких-либо документов при ней не было.

Лиц, видевших Чинару Алиеву, просят обратиться в Сумгайытское городское управление полиции или связаться по номеру (077) 596 07 33.