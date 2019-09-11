В Сумгайыте 14-летний подросток ударил ножом сверстника

В Сумгайыте 14-летний подросток нанес ножевое ранение сверстнику.
Как сообщает Report, на территории 9-го микрорайона Г.Нуралиев 2006 г.р. тяжело ранил Н.Ибрагимова.
Раненый был доставлен в больницу.
Г.Нуралиев привлечен к ответственности.
В Сумгайыте 14-летний подросток нанес ножевое ранение сверстнику.
Как сообщает Report, на территории 9-го микрорайона Г.Нуралиев 2006 г.р. тяжело ранил Н.Ибрагимова.
Раненый был доставлен в больницу.
Г.Нуралиев привлечен к ответственности.
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