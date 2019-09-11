В Сумгайыте 14-летний подросток ударил ножом сверстника

В Сумгайыте 14-летний подросток ударил ножом сверстника

11 сентября, 2019 17:14

https://report.az/storage/news/1ff31e1a672ec8ed4dd68427248d1ca0/43bfa5ad-32bf-4382-9671-2b8f98a83359_292.jpg В Сумгайыте 14-летний подросток нанес ножевое ранение сверстнику. Как сообщает Report, на территории 9-го микрорайона Г.Нуралиев 2006 г.р. тяжело ранил Н.Ибрагимова. Раненый был доставлен в больницу. Г.Нуралиев привлечен к ответственности.

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