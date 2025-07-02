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В Сумгайытском суде начинается процесс по делу о взятках в Минсельхозе Азербайджана

В Сумгайытском суде начинается процесс по делу о взятках в Минсельхозе Азербайджана 16:58
Происшествия
2 июля 2025 г. 17:31
В Сумгайытском суде начинается процесс по делу о взятках в Минсельхозе Азербайджана

В Азербайджане начинается судебное разбирательство по делу о взяточничестве в отношении бывших высокопоставленных сотрудников Министерства сельского хозяйства.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, уголовное дело в отношении экс-сотрудников Минсельхоза Арифа Гасанова и Рашада Йолчуева направлено в суд.

По версии следствия, в 2022–2025 годах заведующий сектором организации технического надзора 1-го Государственного центра аграрного развития Министерства сельского хозяйства Ариф Гасанов и заместитель начальника отдела государственного надзора Центра аграрных услуг Рашад Йолчуев, превысив свои должностные полномочия и вступив в преступный сговор, в период с сентября 2022 года по март 2025 года незаконно получили взятки на общую сумму 77 тыс. манатов. Денежные средства передавались им от граждан, обратившихся за государственной регистрацией механических транспортных средств и получением новых регистрационных свидетельств.

На основании собранных доказательств Арифу Гасанову и Рашаду Йолчуеву предъявлено обвинение по статьям 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, неоднократно).

Уголовное дело будет рассмотрено в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям. Обвиняемые находятся под домашним арестом.

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Версия на азербайджанском языке Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin sabiq vəzifəli şəxslərinin məhkəməsi başlayır

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