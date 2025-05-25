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В сумгайытском поселке Джорат произошел сильный пожар

В сумгайытском поселке Джорат произошел сильный пожар На "горячую линию 112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в поселке Джорат города Сумгайыта.
Происшествия
25 мая 2025 г. 13:09
В сумгайытском поселке Джорат произошел сильный пожар

На "горячую линию 112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в поселке Джорат города Сумгайыта.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Отмечается, что на место происшествия немедленно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что пожар произошел в подсобном строении, примыкающем к частному жилому дому.

Благодаря оперативному вмешательству сотрудников ведомства, пожар был потушен в краткие сроки, не распространившись на близлежащие строения.

В результате пожара сгорели кровля подсобного строения общей площадью 50 м2 и 2,5 тонны сена, сложенного на крыше. Остальная часть подсобного строения была защищена от огня.

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Версия на азербайджанском языке Coratda güclü yanğın baş verib

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