В сумгайытском поселке Джорат произошел сильный пожар

На "горячую линию 112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в поселке Джорат города Сумгайыта.
Об этом Report сообщили в МЧС.
Отмечается, что на место происшествия немедленно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны.
При оценке оперативной обстановки было установлено, что пожар произошел в подсобном строении, примыкающем к частному жилому дому.
Благодаря оперативному вмешательству сотрудников ведомства, пожар был потушен в краткие сроки, не распространившись на близлежащие строения.
В результате пожара сгорели кровля подсобного строения общей площадью 50 м2 и 2,5 тонны сена, сложенного на крыше. Остальная часть подсобного строения была защищена от огня.