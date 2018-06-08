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    В сумгайытской квартире обнаружено тело пожилой женщины

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В одной из квартир в Сумгайыте обнаружен разложившийся труп пожилой женщины. 

    Как сообщает местное бюро Report, труп был обнаружен несколько дней назад в одном из жилых домов в 3-м квартале. 

    Почувствовав неприятный запах, соседи обратились в правоохранительные органы. 

    Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в квартире разложившийся труп Ериной Галины Макаровны 1938 г.р.

    По факту ведется расследование. 

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