В сумгайытской квартире обнаружено тело пожилой женщины

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В одной из квартир в Сумгайыте обнаружен разложившийся труп пожилой женщины.

Как сообщает местное бюро Report, труп был обнаружен несколько дней назад в одном из жилых домов в 3-м квартале.

Почувствовав неприятный запах, соседи обратились в правоохранительные органы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в квартире разложившийся труп Ериной Галины Макаровны 1938 г.р.

По факту ведется расследование.