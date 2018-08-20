В Сумгайыте женщина выбросилась с пятого этажа больницы

https://report.az/storage/news/2f4422fba8323d622fca4cfd7163470a/1f9e58ad-f3d3-4512-b529-4a2b4a3942da_292.jpg
Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Проходившая лечение в больнице Сумгайыта женщина покончила с собой.
Как сообщает Report, инцидент произошел в городской больнице № 2.
Жительница поселка Джорат Махруба Аскерова 1952 г.р. совершила суицид, выбросившись из окна палаты на пятом этаже больницы, в которой проходила лечение.
По факту по статье 125 (доведение до самоубийства) УК возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости