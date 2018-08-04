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    В Сумгайыте женщина получила травмы во время работ в теплице

    Сумгайыт. 4 августа. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 36-летняя женщина упав с высоты получила травмы.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Гаджи Зейналабдина.

    Так, жительница города Сумгайыт Василя Фархад гызы Мамедова 1982 г.р. во время работ в теплице по выращиванию помидоров в поселке Гаджи Зейналабдина упала с высоты. В результате женщина получила тяжелые ранения области головы. Она в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

    По факту ведется расследование.

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