В Сумгайыте женщина получила травмы во время работ в теплице

Сумгайыт. 4 августа. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 36-летняя женщина упав с высоты получила травмы.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Гаджи Зейналабдина.

Так, жительница города Сумгайыт Василя Фархад гызы Мамедова 1982 г.р. во время работ в теплице по выращиванию помидоров в поселке Гаджи Зейналабдина упала с высоты. В результате женщина получила тяжелые ранения области головы. Она в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

По факту ведется расследование.