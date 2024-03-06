В Сумгайыте загорелся "Камаз"

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о возгорании в кабине грузового автомобиля "Камаз" в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт.
Об этом
Было отмечено, что по вызову были незамедлительно задействованы силы Сумгайытского городского управления Государственной службы пожарной охраны.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в кабине автомобиля "Камаз" было ликвидировано в короткие сроки без допущения распространения огня на другие части транспортного средства.
Пожар уничтожил кабину, остальная часть была защищена от огня.