В Сумгайыте загорелся "Камаз"

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о возгорании в кабине грузового автомобиля "Камаз" в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт.

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о возгорании в кабине грузового автомобиля "Камаз" в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

Было отмечено, что по вызову были незамедлительно задействованы силы Сумгайытского городского управления Государственной службы пожарной охраны.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в кабине автомобиля "Камаз" было ликвидировано в короткие сроки без допущения распространения огня на другие части транспортного средства.

Пожар уничтожил кабину, остальная часть была защищена от огня.