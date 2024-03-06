О нас

В Сумгайыте загорелся "Камаз"

В Сумгайыте загорелся "Камаз" На горячую линию "112" МЧС поступила информация о возгорании в кабине грузового автомобиля "Камаз" в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт.
Происшествия
6 марта 2024 г. 08:45
В Сумгайыте загорелся Камаз

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о возгорании в кабине грузового автомобиля "Камаз" в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

Было отмечено, что по вызову были незамедлительно задействованы силы Сумгайытского городского управления Государственной службы пожарной охраны.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в кабине автомобиля "Камаз" было ликвидировано в короткие сроки без допущения распространения огня на другие части транспортного средства.

Пожар уничтожил кабину, остальная часть была защищена от огня.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda yük avtomobili yanıb

Другие новости из категории

В Гарадагском районе Баку задержан подозреваемый в убийстве 26-летнего парня
В Гарадагском районе Баку задержан подозреваемый в убийстве 26-летнего парня
6 марта 2024 г. 07:20
В Астаре 21-летняя девушка получила перелом позвоночника, упав со второго этажа
В Астаре 21-летняя девушка получила перелом позвоночника, упав со второго этажа
6 марта 2024 г. 03:46
В Сумгайыте автомобиль врезался в киоск, есть пострадавшие
В Сумгайыте автомобиль врезался в киоск, есть пострадавшие
6 марта 2024 г. 02:25
В Шуше найдены 22 единицы стрелкового оружия и один пулемет
В Шуше найдены 22 единицы стрелкового оружия и один пулемет
5 марта 2024 г. 11:59
МЧС призвало соблюдать правила безопасности при разведении праздничных костров
МЧС призвало соблюдать правила безопасности при разведении праздничных костров
5 марта 2024 г. 10:37
В Азербайджане минувшим днем обнаружено и изъято более 38 кг наркотиков
В Азербайджане минувшим днем обнаружено и изъято более 38 кг наркотиков
5 марта 2024 г. 10:13
В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы
В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы
5 марта 2024 г. 09:57
В Азербайджане у граждан изъяты оружие и боеприпасы
В Азербайджане у граждан изъяты оружие и боеприпасы
5 марта 2024 г. 09:49
В Гяндже задержаны десятки подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
ФотоВ Гяндже задержаны десятки подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
5 марта 2024 г. 08:45
В Гяндже мать и сын отравились угарным газом
В Гяндже мать и сын отравились угарным газом
5 марта 2024 г. 02:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi