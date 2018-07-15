В Сумгайыте задержаны 18 основных активистов радикальной оппозиции и религиозных групп

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ 15 июля в результате решительных и профессионально осуществленных правоохранительными органами в городе Сумгайыт мероприятий были задержаны 18 основных активистов радикальных религиозных групп и поддерживающих их сторонников радикальной оппозиции.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, управляемые в основном из-за рубежа, планировали повторить учиненные в Гяндже события и в городе Сумгайыт, создав беспорядки и противостояние, нарушить общественно-политическую стабильность в городе.

Сведения, поступившие в правоохранительные органы об их деятельности, были основательно проанализированы, посредством соответствующих мероприятий были выявлены связи радикалов и полностью раскрыты их планы. Именно после этого было принято решение об осуществлении мероприятий по их задержанию.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают операцию.