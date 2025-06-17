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В Сумгайыте задержана подозреваемая в мошенничестве на 42 тыс. манатов

В Сумгайыте задержана подозреваемая в мошенничестве на 42 тыс. манатов В Сумгайыте задержана подозреваемая в мошенничестве на 42 тыс. манатов
Происшествия
17 июня 2025 г. 11:13
В Сумгайыте задержана подозреваемая в мошенничестве на 42 тыс. манатов

В Сумгайыте задержана 33-летняя женщина подозреваемая в мошенничестве в отношении 11 граждан под предлогом трудоустройства в государственные структуры.

Об этом Report сообщили в МВД.

Подозреваемая Фидан Мамедова была задержана сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции. Согласно данным, женщина обманула 11 граждан, обещав устроить их на различные должности в государственные учреждения, и завладела денежными средствами в размере около 42 тысяч манатов.

По данному факту в Сумгайытском городском управления полиции возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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