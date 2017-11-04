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    В Сумгайыте задержан вор, применивший при попытке ограбления слезоточивый газ

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Сумгайыте задержан мужчина, пытавшийся совершить квартирную кражу с использованием слезоточивого газа. Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел.

    3 ноября злоумышленник проник в квартиру Зафара Алиева методом подбора ключа и попытался унести золотые изделия, однако столкнувшись с хозяином квартиры, преступник применил слезоточивый газ. С помощью пришедшего на шум соседа вор был задержан и передан сотрудникам полиции.

    В ходе проведенного 1-м отделением полиции расследования установлено, что подозреваемым в совершении преступления является житель Сумгайыта, ранее судимый Асиф Зарбалиев. 

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