В Сумгайыте задержан вор, применивший при попытке ограбления слезоточивый газ

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Сумгайыте задержан мужчина, пытавшийся совершить квартирную кражу с использованием слезоточивого газа. Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел.

3 ноября злоумышленник проник в квартиру Зафара Алиева методом подбора ключа и попытался унести золотые изделия, однако столкнувшись с хозяином квартиры, преступник применил слезоточивый газ. С помощью пришедшего на шум соседа вор был задержан и передан сотрудникам полиции.

В ходе проведенного 1-м отделением полиции расследования установлено, что подозреваемым в совершении преступления является житель Сумгайыта, ранее судимый Асиф Зарбалиев.