В Сумгайыте задержан водитель, подозреваемый в гибели двух человек - ОФИЦИАЛЬНО

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Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В Сумгайыте задержан водитель, подозреваемый в гибели двух человек.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, 5 декабря на пешеходной полосе на улице Мира г.Сумгайыт Бейбудов Магомед Амир оглу 1971 г.р. за рулем автомобиля марки Hyundai County с государственным регистрационным номером 90 AD 889 сбил пешеходов Арзуйю Абдуллаеву 1969 г.р. и Нушабу Рзаеву 1988 г.р.

В результате ДТП обе женщины погибли на месте происшествия.

По факту в следственном отделе Сумгайытского городского управления полиции возбудили уголовное дело по ст. 263.3 УК, были осуществлены неотложные следственные действия и назначена соответствующая экспертиза.

М.Бейбудов был задержан в качестве подозреваемого лица по делу и привлечен к следствию.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются.