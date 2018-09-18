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    В Сумгайыте задержан убийца ростовщицы

    По факту возбуждено уголовное дело по статье 120 УК

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В результате профессионально выполненных сотрудниками органов полиции и прокуратуры следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, совершенное на территории Сумгайыта преступление было раскрыто по "горячим следам", подозреваемый в совершении убийства был задержан и передан следствию.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в связи с поступившей информацией об обнаружении 13 сентября в поселке Г.З.Тагиева города Сумгайыт тела 66-летней Минаи Гасанли в собственном доме со следами насилия, сотрудниками органов полиции и прокуратуры незамедлительно были осуществлены соответствующие мероприятия.

    По факту было возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) УК.

    В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении убийства житель поселка Г.З.Тагиев, ранее судимый Ровшан Мамедов.

    Отметим, что убитая женщина занималась в Сумгайыте ростовщичеством.

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