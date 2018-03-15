В Сумгайыте задержан разыскиваемый преступник, у него изъято оружие

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники 2-го отделения полиции Сумгайытского ГУП провели успешную операцию по задержанию разыскиваемого по статье 177 (воровство) УК Азербайджана Огтая Ширинова.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, на момент задержания при нем был обнаружен пистолет, изготовленный кустарным способом, и 55 патронов к нему.

В ходе расследования стало известно, что задержанный неоднократно пребывал в местах лишения свободы. О.Ширинов и изъятые при нем материальные улики были переданы следствию.

По факту в следственном отделе Сумгайытского ГУП возбуждено уголовное дело. В ходе расследования станет известно, было ли использовано изъятое оружие в других преступлениях.