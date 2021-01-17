В Сумгайыте задержан мужчина, убивший свою жену

В Сумгайытскую городскую прокуратуру поступила информация об обнаружении тела Гасановой Айшан Магеррам гызы, 1997 года рождения, в одной из гостиниц города 17 января около 7 часов утра.

В Сумгайытскую городскую прокуратуру 17 января около 7 часов утра поступила информация об обнаружении в одной из гостиниц города тела Гасановой Айшан Магеррам гызы, 1997 года рождения.

Как передает Report со ссылкой на Городскую прокуратуру г. Сумгайыт, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, прокуратура провела осмотр места происшествия и трупа с участием судебно-медицинского эксперта, а также другие процессуальные действия.

В ходе расследования выяснилось, что муж пострадавшей Гасанов Орхан Горхмаз оглы, 1991 года рождения, задушил подушкой А.Гасанову во время конфликта между ними на почве ревности.

По факту Прокуратура Сумгайыта возбудила уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана. О.Гасанов арестован в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по уголовному делу.