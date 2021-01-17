О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Сумгайыте задержан мужчина, убивший свою жену

В Сумгайыте задержан мужчина, убивший свою жену В Сумгайытскую городскую прокуратуру поступила информация об обнаружении тела Гасановой Айшан Магеррам гызы, 1997 года рождения, в одной из гостиниц города 17 января около 7 часов утра.
Происшествия
17 января 2021 г. 13:53
В Сумгайыте задержан мужчина, убивший свою жену

В Сумгайытскую городскую прокуратуру 17 января около 7 часов утра поступила информация об обнаружении в одной из гостиниц города тела Гасановой Айшан Магеррам гызы, 1997 года рождения.

Как передает Report со ссылкой на Городскую прокуратуру г. Сумгайыт, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, прокуратура провела осмотр места происшествия и трупа с участием судебно-медицинского эксперта, а также другие процессуальные действия.

В ходе расследования выяснилось, что муж пострадавшей Гасанов Орхан Горхмаз оглы, 1991 года рождения, задушил подушкой А.Гасанову во время конфликта между ними на почве ревности.

По факту Прокуратура Сумгайыта возбудила уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана. О.Гасанов арестован в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по уголовному делу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda arvadını qətlə yetirən ər saxlanıldı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
14 января 2021 г. 18:04
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
14 января 2021 г. 11:36
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
13 января 2021 г. 15:03
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
13 января 2021 г. 12:51
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
13 января 2021 г. 11:55
Изменилась организационная структура Azalternativenergy
Изменилась организационная структура Azalternativenergy
9 января 2021 г. 15:42
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
9 января 2021 г. 10:03
Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего
Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего
7 января 2021 г. 16:51
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
7 января 2021 г. 16:30
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
4 января 2021 г. 12:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi