В Сумгайыте задержан мужчина, убивший 2 и ранивший 4 человек

В связи с инцидентом, произошедшим в поселке Джорат города Сумгайыт задержан житель поселка.

В связи с инцидентом, произошедшим в поселке Джорат города Сумгайыт задержан местный житель.

Как передает Report, Мушвиг Тагиев, 1987 года рождения, подозреваемый в совершении инцидента, был задержан сотрудниками полиции.

Напомним, что 28 октября около 05:50 в результате стрельбы из огнестрельного оружия в одном из частных жилых домов, расположенных в жилом массиве Джорат Баглары города Сумгайыт, погибли 2 человека - Сусана Каракаш и Дагбеи Фараджев, еще 4 человека - Тарлан Фараджева, Серкан Каракаш, Этибар Сарыев и Мехман Сарыев получили ранения.