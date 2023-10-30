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В Сумгайыте задержан мужчина, убивший 2 и ранивший 4 человек

В Сумгайыте задержан мужчина, убивший 2 и ранивший 4 человек В связи с инцидентом, произошедшим в поселке Джорат города Сумгайыт задержан житель поселка.
Происшествия
30 октября 2023 г. 08:45
В Сумгайыте задержан мужчина, убивший 2 и ранивший 4 человек

В связи с инцидентом, произошедшим в поселке Джорат города Сумгайыт задержан местный житель.

Как передает Report, Мушвиг Тагиев, 1987 года рождения, подозреваемый в совершении инцидента, был задержан сотрудниками полиции.

Напомним, что 28 октября около 05:50 в результате стрельбы из огнестрельного оружия в одном из частных жилых домов, расположенных в жилом массиве Джорат Баглары города Сумгайыт, погибли 2 человека - Сусана Каракаш и Дагбеи Фараджев, еще 4 человека - Тарлан Фараджева, Серкан Каракаш, Этибар Сарыев и Мехман Сарыев получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda 2 nəfəri öldürüb, 4 nəfəri yaralayan şəxs saxlanılıb

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