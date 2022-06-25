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В Сумгайыте задержан молодой человек, подозреваемый в убийстве своей 84-летней бабушки

В Сумгайыте задержан молодой человек, подозреваемый в убийстве своей 84-летней бабушки В городскую прокуратуру поступила информация о смерти Ганиры Мехдиханлы, 1938 года рождения, в доме, где она проживала в Сумгаите, 25 июня около 3 часов ночи.
Происшествия
25 июня 2022 г. 23:13
В Сумгайыте задержан молодой человек, подозреваемый в убийстве своей 84-летней бабушки

25 июня около 3 часов ночи в городскую прокуратуру г.Сумгайыт поступила информация о смерти Ганиры Мехдиханлы, 1938 года рождения.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, на предварительном следствии были выявлены обоснованные подозрения, что внук жертвы Ниджат Алиев, 1995 года рождения, задушил Г.Мехдиханлы веревкой во время личного конфликта.

Сумгайытская городская прокуратура возбудила уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Н.Алиев задержан в качестве подозреваемого и находится под следствием.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda 84 yaşlı nənəsinin qətlində şübhəli bilinən nəvə tutulub

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