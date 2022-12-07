О нас

В Сумгайыте задержали водителя, скрывшегося с места ДТП после наезда на пешехода

В Сумгайыте задержали водителя, скрывшегося с места ДТП после наезда на пешехода Задержан водитель, который скрылся с места дорожно-транспортного происшествия после наезда на пешехода в Сумгайыте.
Происшествия
7 декабря 2022 г. 10:26
В Сумгайыте задержали водителя, скрывшегося с места ДТП после наезда на пешехода

Задержан водитель, который скрылся с места дорожно-транспортного происшествия после наезда на пешехода в Сумгайыте.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Как сообщалось ранее, 5 декабря около 23 часов жительницу города Сумгайыт З.Мурсалову сбил неизвестный автомобиль, женщина скончалась на месте происшествия.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления дорожной полиции, было установлено, что ДТП совершил грузовой автомобиль Volvo.

Водитель данного автомобиля, житель Масаллинского района Самед Меликов был задержан.

По факту проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda avtomobillə piyadanı vurub hadisə yerindən qaçan sürücü saxlanılıb

Другие новости из категории

В Абшероне произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавший
ФотоВ Абшероне произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавший
7 декабря 2022 г. 10:31
В Имишли автомобиль насмерть сбил пешехода
В Имишли автомобиль насмерть сбил пешехода
7 декабря 2022 г. 09:32
Скончался председатель Бакинского суда по тяжким преступлениям
Скончался председатель Бакинского суда по тяжким преступлениям
7 декабря 2022 г. 09:09
В Мингячевире автомобиль сбил 65-летнюю женщину
В Мингячевире автомобиль сбил 65-летнюю женщину
7 декабря 2022 г. 08:45
В Баку автомобиль сбил 10-летнюю девочку
В Баку автомобиль сбил 10-летнюю девочку
7 декабря 2022 г. 07:46
В Баку при ДТП пострадал 37-летний мотоциклист
В Баку при ДТП пострадал 37-летний мотоциклист
7 декабря 2022 г. 06:48
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 28-летнюю женщину
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 28-летнюю женщину
7 декабря 2022 г. 04:40
В Баку автомобиль сбил 32-летнего пешехода
В Баку автомобиль сбил 32-летнего пешехода
7 декабря 2022 г. 03:18
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
6 декабря 2022 г. 22:47
В Баку приостановлена деятельность магазина мужской одежды
ФотоВ Баку приостановлена деятельность магазина мужской одежды
6 декабря 2022 г. 20:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi