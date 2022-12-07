В Сумгайыте задержали водителя, скрывшегося с места ДТП после наезда на пешехода

В Сумгайыте задержали водителя, скрывшегося с места ДТП после наезда на пешехода

Задержан водитель, который скрылся с места дорожно-транспортного происшествия после наезда на пешехода в Сумгайыте.

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Задержан водитель, который скрылся с места дорожно-транспортного происшествия после наезда на пешехода в Сумгайыте. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел. Как сообщалось ранее, 5 декабря около 23 часов жительницу города Сумгайыт З.Мурсалову сбил неизвестный автомобиль, женщина скончалась на месте происшествия. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления дорожной полиции, было установлено, что ДТП совершил грузовой автомобиль Volvo. Водитель данного автомобиля, житель Масаллинского района Самед Меликов был задержан. По факту проводится расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал