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В Сумгайыте за загрязнение окружающей среды оштрафованы должностные лица

В Сумгайыте за загрязнение окружающей среды оштрафованы должностные лица В Сумгайыте за загрязнение окружающей среды оштрафованы должностные лица.
Происшествия
21 июля 2023 г. 12:51
В Сумгайыте за загрязнение окружающей среды оштрафованы должностные лица

В Сумгайыте за загрязнение окружающей среды оштрафованы должностные лица.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сотрудниками управления полиции города Сумгайыт было проведено мероприятие, направленное на предотвращение нарушений санитарно-гигиенических правил и защиту окружающей среды. В ходе мероприятия был выявлен факт нарушения правил охраны окружающей среды во время скопления и сжигания промышленных и бытовых отходов в жилом массиве Yaşıl dərə.

К административной ответственности также привлечены лица, загрязняющие бытовыми отходами Самур-Абшеронский водоканал. В ходе проведенных мероприятий 15 физических и должностных лиц были оштрафованы в соответствии со статьями 271 (несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов), 266.3 (выбрасывание бытовых отходов за пределы емкостей) и 266.4 (неучитывание расстояний во время размещения емкостей (урн).

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtda ətraf mühiti çirkləndirən vəzifəli şəxslər cərimələnib

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