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В Сумгайыте за месяц водителям выписано около 50 тыс. штрафов

В Сумгайыте за месяц водителям выписано около 50 тыс. штрафов В Сумгайыте за месяц водителям выписано около 50 тыс. штрафов.
Происшествия
28 августа 2023 г. 13:34
В Сумгайыте за месяц водителям выписано около 50 тыс. штрафов

В Сумгайыте за месяц водителям выписано около 50 тыс. штрафов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Сумгайытского РУП в рамках месячника "Чистый воздух" провели на территории города очередное профилактическое мероприятие.

Цель мероприятия заключается в усилении контроля за загрязнением автомобилями атмосферы вредными веществами, привлечении виновных водителей к административной ответственности.

Владельцы автомобилей, выбрасывающих в атмосферу вредные вещества сверх установленной нормы, привлечены к административной ответственности. В отношении 40 водителей на территории города были составлены протоколы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Кроме того, в Сумгайыте в отношении недисциплинированных водителей в течение текущего года составлено 48 284 протокола.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtda bir ildə sürücülərə 50 minə yaxın cərimə yazılıb

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