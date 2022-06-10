Потушен пожар в многоэтажном жилом доме в Сумгайыте

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возгорании в квартире в многоэтажном жилом доме по адресу: улица А. Гулиева, 8-й микрорайон, Сумгайыт.

Пожар в квартире в многоэтажном жилом доме на улице А.Гулиева в Сумгайыте потушен со стороны подразделений пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

Дополнительная информация будет предоставлена.

23:06

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возгорании в квартире в многоэтажном жилом доме по адресу: улица А. Гулиева, 8-й микрорайон, Сумгайыт.

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

В связи с полученной информацией на место происшествия были вызваны пожарные подразделения Государственной противопожарной службы МЧС и спасатели Сумгайыта РМ. Идет работа по тушении пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена.