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Потушен пожар в многоэтажном жилом доме в Сумгайыте

Потушен пожар в многоэтажном жилом доме в Сумгайыте На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возгорании в квартире в многоэтажном жилом доме по адресу: улица А. Гулиева, 8-й микрорайон, Сумгайыт.
Происшествия
10 июня 2022 г. 23:20
Потушен пожар в многоэтажном жилом доме в Сумгайыте

Пожар в квартире в многоэтажном жилом доме на улице А.Гулиева в Сумгайыте потушен со стороны подразделений пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

Дополнительная информация будет предоставлена.

23:06

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возгорании в квартире в многоэтажном жилом доме по адресу: улица А. Гулиева, 8-й микрорайон, Сумгайыт.

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

В связи с полученной информацией на место происшествия были вызваны пожарные подразделения Государственной противопожарной службы МЧС и спасатели Сумгайыта РМ. Идет работа по тушении пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın söndürülüb

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