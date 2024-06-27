Пожар в жилом доме в Сумгайыте потушен, шестеро госпитализированы с отравлением

Пожар в 9-этажном жилом доме в Сумгайыте потушен.
Об этом передает корреспондент местного бюро
Согласно информации, шесть человек были доставлены в больницу с признаками отравления дымом.
К месту происшествия также были привлечены сотрудники полиции, отметили в пресс-службе МВД. Территория и имущество жильцов взяты под охрану.
В Сумгайыте возник пожар в жилом доме, несколько человек отравились дымом.
Как сообщает местное бюро
По предварительной информации, дымом отравились несколько человек, 25 жильцов были эвакуированы в безопасную зону.
К месту происшествия привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны.
Работа по ликвидации возгорания продолжается.