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Пожар в жилом доме в Сумгайыте потушен, шестеро госпитализированы с отравлением

Пожар в жилом доме в Сумгайыте потушен, шестеро госпитализированы с отравлением В Сумгайыте возник пожар в жилом доме, несколько человек отравились дымом.
Происшествия
27 июня 2024 г. 22:40
Пожар в жилом доме в Сумгайыте потушен, шестеро госпитализированы с отравлением

Пожар в 9-этажном жилом доме в Сумгайыте потушен.

Об этом передает корреспондент местного бюро Report.

Согласно информации, шесть человек были доставлены в больницу с признаками отравления дымом.

К месту происшествия также были привлечены сотрудники полиции, отметили в пресс-службе МВД. Территория и имущество жильцов взяты под охрану.

22:23

В Сумгайыте возник пожар в жилом доме, несколько человек отравились дымом.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в жилом здании для бывших вынужденных переселенцев на территории, именуемой "станция Сумгайыт".

По предварительной информации, дымом отравились несколько человек, 25 жильцов были эвакуированы в безопасную зону.

К месту происшествия привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны.

Работа по ликвидации возгорания продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDİN: Sumqayıtda yanğınla bağlı ərazi və sakinlərin əmlakı mühafizəyə götürülüb - YENİLƏNİB-2

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