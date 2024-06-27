Пожар в жилом доме в Сумгайыте потушен, шестеро госпитализированы с отравлением

В Сумгайыте возник пожар в жилом доме, несколько человек отравились дымом.

Пожар в 9-этажном жилом доме в Сумгайыте потушен.

Об этом передает корреспондент местного бюро Report .

Согласно информации, шесть человек были доставлены в больницу с признаками отравления дымом.

К месту происшествия также были привлечены сотрудники полиции, отметили в пресс-службе МВД. Территория и имущество жильцов взяты под охрану.

22:23

В Сумгайыте возник пожар в жилом доме, несколько человек отравились дымом.

Как сообщает местное бюро Report , инцидент произошел в жилом здании для бывших вынужденных переселенцев на территории, именуемой "станция Сумгайыт".

По предварительной информации, дымом отравились несколько человек, 25 жильцов были эвакуированы в безопасную зону.

К месту происшествия привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны.

Работа по ликвидации возгорания продолжается.