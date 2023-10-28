Пожар в здании НПП "Нефтегазавтомат" в Сумгайыте потушен

Пожар в административном здании научно-производственного предприятия "Нефтегазавтомат" в Сумгайыте потушен.
Как передает местное бюро
Отметим, что пожар возник в раздевалке на втором этаже административного здания.
Во время инцидента охранник Хагани Мамедов отравился дымом, ему была оказана профильная помощь.
20:35
В Сумгайыте произошел пожар на старом заводе по производству пуговиц.
Как сообщает местное бюро
К тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Работы по ликвидации возгорания продолжаются.