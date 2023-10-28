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Пожар в здании НПП "Нефтегазавтомат" в Сумгайыте потушен

Пожар в здании НПП "Нефтегазавтомат" в Сумгайыте потушен В Сумгайыте произошел пожар на старом заводе по производству пуговиц.
Происшествия
28 октября 2023 г. 21:22
Пожар в здании НПП Нефтегазавтомат в Сумгайыте потушен

Пожар в административном здании научно-производственного предприятия "Нефтегазавтомат" в Сумгайыте потушен.

Как передает местное бюро Report, огонь распространился на территорию площадью 30 кв.м.

Отметим, что пожар возник в раздевалке на втором этаже административного здания.

Во время инцидента охранник Хагани Мамедов отравился дымом, ему была оказана профильная помощь.

20:35

В Сумгайыте произошел пожар на старом заводе по производству пуговиц.

Как сообщает местное бюро Report, во время инцидента один человек потерял сознание, после оказания первой помощи, он был доставлен в больницу.

К тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Работы по ликвидации возгорания продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNeftqazavtomat Elmi-İstehsalat Müəssisəsinin inzibati binasındakı yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

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