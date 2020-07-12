В Сумгайыте возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом

В Сумгайыте задержан еще один активный больной коронавирусом, незаконно покинувший место проживания.

В Сумгайыте задержан еще один активный больной коронавирусом, незаконно покинувший место проживания.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Так, сотрудники Управления полиции города Сумгайыт выявили активного больного COVID-19, который незаконно покинул место проживания.

Было установлено, что это - житель 9-го микрорайона г.Сумгайыт Ровшан Хуррям оглы Багиров, 1978 года рождения. На территорию был немедленно вызван автомобиль скорой медицинской помощи.

Отметим, в отношении Р.Багирова возбуждено уголовное дело по статье 139.1-1 УК АР. Следствие продолжается.