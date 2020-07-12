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В Сумгайыте возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом

В Сумгайыте возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом В Сумгайыте задержан еще один активный больной коронавирусом, незаконно покинувший место проживания.
Происшествия
12 июля 2020 г. 14:07
В Сумгайыте возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом

В Сумгайыте задержан еще один активный больной коронавирусом, незаконно покинувший место проживания.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Так, сотрудники Управления полиции города Сумгайыт выявили активного больного COVID-19, который незаконно покинул место проживания.

Было установлено, что это - житель 9-го микрорайона г.Сумгайыт Ровшан Хуррям оглы Багиров, 1978 года рождения. На территорию был немедленно вызван автомобиль скорой медицинской помощи.

Отметим, в отношении Р.Багирова возбуждено уголовное дело по статье 139.1-1 УК АР. Следствие продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda evi tərk edən koronavirus xəstəsinə cinayət işi açıldı

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