В Сумгайыте возбуждено уголовное дело по факту отравления 53 человек на заводе

Прокуратура Сумгайыта возбудила уголовное дело по факту отравления свыше 50 сотрудников одного из местных заводов.
Об этом Report сообщили в прокуратуре города Сумгайыт.
По информации, 10 июля в районную прокуратуру поступила информация о том, что в городскую больницу обратились 53 работника одного из сумгайытских заводов с пищевым отравлением.
Было установлено, что работники предприятия отравились пищей во время обеда в столовой завода. Им была оказана медицинская помощь, после чего пациентов выписали домой. В настоящее время их состояние нормальное.
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана взяло образцы продуктов из столовой для экспертизы.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 314.1 (халатность) УК, ведется расследование.