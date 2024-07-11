В Сумгайыте возбуждено уголовное дело по факту отравления 53 человек на заводе

Прокуратура Сумгайыта возбудила уголовное дело по факту отравления свыше 50 сотрудников завода.

Прокуратура Сумгайыта возбудила уголовное дело по факту отравления свыше 50 сотрудников одного из местных заводов.

Об этом Report сообщили в прокуратуре города Сумгайыт.

По информации, 10 июля в районную прокуратуру поступила информация о том, что в городскую больницу обратились 53 работника одного из сумгайытских заводов с пищевым отравлением.

Было установлено, что работники предприятия отравились пищей во время обеда в столовой завода. Им была оказана медицинская помощь, после чего пациентов выписали домой. В настоящее время их состояние нормальное.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана взяло образцы продуктов из столовой для экспертизы.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 314.1 (халатность) УК, ведется расследование.