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В Сумгайыте возбуждено уголовное дело по факту отравления 53 человек на заводе

В Сумгайыте возбуждено уголовное дело по факту отравления 53 человек на заводе Прокуратура Сумгайыта возбудила уголовное дело по факту отравления свыше 50 сотрудников завода.
Происшествия
11 июля 2024 г. 11:18
В Сумгайыте возбуждено уголовное дело по факту отравления 53 человек на заводе

Прокуратура Сумгайыта возбудила уголовное дело по факту отравления свыше 50 сотрудников одного из местных заводов.

Об этом Report сообщили в прокуратуре города Сумгайыт.

По информации, 10 июля в районную прокуратуру поступила информация о том, что в городскую больницу обратились 53 работника одного из сумгайытских заводов с пищевым отравлением.

Было установлено, что работники предприятия отравились пищей во время обеда в столовой завода. Им была оказана медицинская помощь, после чего пациентов выписали домой. В настоящее время их состояние нормальное.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана взяло образцы продуктов из столовой для экспертизы.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 314.1 (халатность) УК, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda zavodda 53 nəfərin kütləvi zəhərlənməsi faktı üzrə cinayət işi başlanıb

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