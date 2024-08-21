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В Сумгайыте водитель легковушки погиб в столкновении с пассажирским автобусом

В Сумгайыте водитель легковушки погиб в столкновении с пассажирским автобусом В Сумгайыте столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.
Происшествия
21 августа 2024 г. 11:47
В Сумгайыте водитель легковушки погиб в столкновении с пассажирским автобусом

В Сумгайыте столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент произошел возле моста у поселка Сарай.

Автобус марки "ПАЗ" под управлением Агаева Намига Сабир оглу (1961 г.р.) столкнулся с автомобилем марки "Хазар", за рулем которого находился Мирзаев Джавидан Исмаил оглу (2005 г.р.),

Мирзаев получил закрытую черепно-мозговую травму и был помещен в реанимационное отделение Сумгаитской больницы скорой медицинской помощи, где впоследствии скончался от полученных травм.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda sərnişin avtobusu ilə minik avtomobili toqquşub, ölən var

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