Пожар в больнице в Сумгайыте потушен

Пожар в здании больницы в Сумгайыте потушен.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, огонь потушен подразделениями Государственной противопожарной службы МЧС.
19:55
В Сумгайыте горит больница.
Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на "горячую линию" МЧС 112 поступила информация о пожаре в здании больницы на улице Самеда Вургуна в Сумгайыте.
К месту пожара привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и спасатели Сумгайытского регионального центра.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация.