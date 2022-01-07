Пожар в больнице в Сумгайыте потушен

Пожар в здании больницы в Сумгайыте потушен.

Пожар в здании больницы в Сумгайыте потушен.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, огонь потушен подразделениями Государственной противопожарной службы МЧС.

19:55

В Сумгайыте горит больница.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на "горячую линию" МЧС 112 поступила информация о пожаре в здании больницы на улице Самеда Вургуна в Сумгайыте.

К месту пожара привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и спасатели Сумгайытского регионального центра.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.