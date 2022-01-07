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Пожар в больнице в Сумгайыте потушен

Пожар в больнице в Сумгайыте потушен Пожар в здании больницы в Сумгайыте потушен.
Происшествия
7 января 2022 г. 19:59
Пожар в больнице в Сумгайыте потушен

Пожар в здании больницы в Сумгайыте потушен.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, огонь потушен подразделениями Государственной противопожарной службы МЧС.

19:55

В Сумгайыте горит больница.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на "горячую линию" МЧС 112 поступила информация о пожаре в здании больницы на улице Самеда Вургуна в Сумгайыте.

К месту пожара привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и спасатели Сумгайытского регионального центра.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda xəstəxanada yanğın olub

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