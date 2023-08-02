В Сумгайыте в средней школе выявлен факт хищения на сумму более 100 тыс. манатов

На основании обращения граждан о неправомерных действиях отдельных должностных лиц средней школы №11 города Сумгайыта в городской прокуратуре было проведено расследование.

На основании обращения граждан о неправомерных действиях отдельных должностных лиц средней школы №11 города Сумгайыта в городской прокуратуре было проведено расследование.

Об этом Report сообщили в прокуратуре города Сумгайыта.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в присвоении и растрате должностными лицами средней школы оборудования и товаров на сумму 103 тыс. 130 манатов.

По данному факту в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 (хищение в крупном размере), 313 (должностное мошенничество) и 314.1 (халатность) Уголовного кодекса АР, ведется следствие.