В Сумгайыте в результате взрыва канализационной трубы осела дорога - ВИДЕО

Сумгайыт. 23 августа. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт осела дорога в результате взрыва канализационной трубы.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел вечером на улице Кямрана Гусейнова.

Как сообщил Report начальник Управления водного канала Сумгайыта Дарвин Гусейнов, в настоящее время движение автомобилей в этом направлении приостановлено и используются альтернативные пути. Соответствующие структуры провели осмотр территории. В качестве основной причины оседания указывается взрыв канализационной линии, проходящей под дорогой и сданной в эксплуатацию в 1950 году.

Отметим, что на этой дороге не в первый раз оседает дорога.