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    В Сумгайыте в результате взрыва канализационной трубы осела дорога - ВИДЕО

    Сумгайыт. 23 августа. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт осела дорога в результате взрыва канализационной трубы.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел вечером на улице Кямрана Гусейнова.

    Как сообщил Report начальник Управления водного канала Сумгайыта Дарвин Гусейнов, в настоящее время движение автомобилей в этом направлении приостановлено и используются альтернативные пути. Соответствующие структуры провели осмотр территории. В качестве основной причины оседания указывается взрыв канализационной линии, проходящей под дорогой и сданной в эксплуатацию в 1950 году. 

    Отметим, что на этой дороге не в первый раз оседает дорога.

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